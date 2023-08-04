Жительница Карелии едва не погибла от рук ревнивого мужа

В Кеми возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он чуть не убил собственную жену, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Преступление произошло 31 июля. В квартире супружеской пары собралась компания. В какой-то момент хозяин приревновал свою жену. Он пригласил супругу в ванную комнату, где схватил ее за горло и попытался задушить. Женщина освободилась и позвала на помощь, а позже обратилась в полицию.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы по статье об угрозе убийством. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H