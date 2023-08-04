Мужчина и женщина пострадали при опрокидывании мотоцикла в Карелии

Днем 3 августа в Олонецком районе недалеко от деревни Кескозеро произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 14:22 на федеральной трассе. Водитель мотоцикла Yamaha допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия пострадали 49-летний водитель и 43-летняя пассажирка мотоцикла. С травмами они были доставлены в медицинское учреждение. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe