04 августа 2023, 10:01
Мужчина и женщина пострадали при опрокидывании мотоцикла в Карелии
В Олонецком районе произошло ДТП с пострадавшими
Днем 3 августа в Олонецком районе недалеко от деревни Кескозеро произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в 14:22 на федеральной трассе. Водитель мотоцикла Yamaha допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате происшествия пострадали 49-летний водитель и 43-летняя пассажирка мотоцикла. С травмами они были доставлены в медицинское учреждение. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe