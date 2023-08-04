Дорожный рабочий получил тяжелую травму в Карелии

Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с сотрудником одного из предприятий в Карелии.

По данным ведомства, дорожный рабочий во время очистки полосы отвода автомобильной дороги получил травму ноги пильным диском кустореза. Травма была квалифицирована как тяжелая.

В ведомстве пришли к выводу, что причиной ЧП стали нарушение работником трудовой дисциплины и неудовлетворительная организация работ. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev