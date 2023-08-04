04 августа 2023, 09:19
Дорожный рабочий получил тяжелую травму в Карелии
Госинспекция труда выяснила причины происшествия с сотрудником предприятия в республике
Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с сотрудником одного из предприятий в Карелии.
По данным ведомства, дорожный рабочий во время очистки полосы отвода автомобильной дороги получил травму ноги пильным диском кустореза. Травма была квалифицирована как тяжелая.
В ведомстве пришли к выводу, что причиной ЧП стали нарушение работником трудовой дисциплины и неудовлетворительная организация работ. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev