Два автомобиля загорелись в Петрозаводске

За истекшие сутки в Петрозаводске произошло три пожара, в двух случаях горел личный автотранспорт. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Первый пожар произошел днем. В 15 часов 36 минут по неустановленной причине возле дома на улице Чапаева загорелся автомобиль Feat Albea. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были уже на месте происшествия, но к этому времени помощь профессионалов не потребовалась. Пожар был ликвидирован до прибытия специалистов при помощи огнетушителя. В результате ЧП в иномарке, принадлежащей жителю Петрозаводска, огнем был поврежден моторный отсек на площади 0,5 квадратного метра.

Второй пожар в автотранспорте произошел уже вечером. Сообщение о том, что возле дома на улице Сыктывкарской горит машина, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило в 22 часа 45 минут. Через три минуты два пожарных расчета были уже на месте происшествия и приступили к тушению горящей машины. В результате ЧП в автомобиле «Форд Фьюжн» огнем был поврежден моторный отсек на площади два квадратных метра. Причина пожара устанавливается.

Сейчас по обоим пожарам проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz