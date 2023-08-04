Трупный запах переполошил жильцов дома в Карелии

В четверг в 14 часов 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Жильцы многоквартирного пятиэтажного жилого дома пожаловались на трупный запах в подъезде, идущий из квартиры, расположенной на пятом этаже. Прибывшие к месту вызова пожарные установили в окно квартиры 30-метровую автолестницу и проникли внутрь помещения.

Худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото «Петрозаводск говорит»