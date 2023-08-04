Молодому жителю Петрозаводска грозит 20 лет колонии

В Петрозаводске будут судить 37-летнего мужчину. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в феврале этого года петрозаводчанин приобрел марихуану в Ленинградской области и отправился на своем автомобиле в Петрозаводск. По пути его остановили стражи порядка. При обследовании машины были найдены марихуана, предназначавшаяся для сбыта, а также кокаин, который мужчина приобрел для себя.

Уголовное дело передано в суд. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson