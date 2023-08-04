Велосипедист влетел в автомобиль в центре Петрозаводска

Вечером 3 августа в центре Петрозаводска велосипедист попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как велосипедист едет вниз по проспекту в сторону озера. Внезапно путь ему преграждает автомобиль, выполняющий левый поворот. Происходит столкновение.

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы. // Фото: скриншот видео CityLink