Мертвых птиц будут искать по всей Карелии

На заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии обсудили ситуацию с птичьим гриппом в Петрозаводске.

В парке 50-летия Пионерской организации провели необходимые противоэпизоотические мероприятия, взяли новые пробы помета водоплавающих. Их проверили, результат на грипп птиц оказался отрицательным. Пробу помета утки, в которой ранее была обнаружена РНК вируса гриппа А, повторно отправили в лабораторию для анализа. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Чиновникам Петрозаводска и Прионежья поручено оперативно провести учет домашней птицы, а также выявить места незаконной торговли животными и продукцией животноводства и пресечь эту деятельность. Сотрудникам Минприроды рекомендовали провести рейды в охотугодьях по выявлению павшей дикой и синатропной птицы. Минсельхоз займется проверками подсобных хозяйств и проведет бесплатную вакцинацию в хозяйствах в пятикилометровой зоне от очага.