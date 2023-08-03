Нагрубившего полицейским беглеца схватили и арестовали

21-летнего жителя Янишполе обвинили в угрозе применения насилия и оскорблении стражей порядка. Уголовное дело парень заработал осенью прошлого года, когда на него пожаловались соседи по дому.

Полицейским он предстал в алкогольном опьянении. Требования полиции не нарушать общественный порядок по вечерам вызвали у молодого человека недовольство. По версии регионального Следкома, он стал угрожать и оскорблять полицейских.

Такое общение привело к возбуждение уголовного дела, но во время следствия молодой человек сбежал, его объявили в розыск и в итоге нашли. Его заключили под стражу, а дело направили на рассмотрение в суд. // фото unsplash.com/Scott Rodgerson