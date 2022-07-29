Жители Суоярви жалуются на опасные колодцы и опасаются травм
Состояние колодцев в Суоярви вызывает недовольство горожан. Они жалуются, что местные власти не следят за территорией вокруг, пишут в группе «Наш город Суоярви»/ВКонтакте.
Речь идет о колодцах на Петрозаводском шоссе, 21 и улице Гагарина, 38. Зимой находиться рядом с ними становится просто опасно. Люди падают, ушибаются, ломают ноги.
- В середине зимы одинокая жительница сломала ногу. Да так, что еще неизвестно, когда поправится,
- вспоминают люди.
Они недоумевают: ведь кто-то получает деньги за обслуживание. Но обслуживания, по сути, нет.
- Может, лучше кому-то из жителей, кто пользуется этим колодцем, доплачивать некую сумму - и колодец, и тропинка к нему будут всегда в порядке, а может, даже и покрашен. А ведь скоро опять зима, и опять наши земляки потянутся на прием к хирургам и травматологам, - написал автор поста. // Фото: «Наш город Суоярви»/ВКонтакте