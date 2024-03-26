26 марта 2024, 21:14
Общество

Жители старинного карельского села могут потерять доступ к озеру

Местное население пытается отстоять свой берег

Жители села Ведлозеро обеспокоены тем, что захват прибрежной  территории ограничит им свободный доступ к озеру. Земельный  участок, который находится у пляжа в местечке Рожнаволок,  власти могут отдать под огороды.

Поводом для беспокойства ведлозерцев послужили публичные слушания, которые назначены на 10 апреля 2024 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым номером 10:21:0060136:196.

Новый пользователь может перекрыть доступ к озеру, который пролегает по  улице Промышленной.

«Есть опасность постепенного захвата уже немногих оставшихся в свободном пользовании прибрежных зон для частного пользования. К сожалению, у местной власти нет полномочий препятствовать этому, окончательное решение за республиканской властью»,

- беспокоится народ.

Активисты призывают местное население повлиять на решение Министерства имущественных и земельных отношений РК в рамках общественного законного голосования на сайте  Госуслуг.

Около двух десятков неравнодушных жителей села Ведлозеро уже выразили свою точку мнения в разделе «Представление замечаний и предложений» в интернет–портале государственных услуг. // Фото: Наталья Антонова

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Карелия
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