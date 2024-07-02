Жители Петрозаводска жалуются на чаек и предлагают их отстреливать

Петрозаводчане в соцсетях сетуют на чаек, которые облюбовали крыши домов. Птицы слишком громко кричат, пишут горожане в группе «Подслушано в ПТЗ».

Из-за этих криков жители Петрозаводска не могут нормально спать.

- Эти бакланы, огромные чайки, уже достали. Людям ночью нужно выспаться, чтобы с утра идти на работу, а эти огромные дуры орут и орут,

- написал один из горожан.

Он предложил отстреливать шумных птиц, гнездящихся на крышах домов. Жители Петрозаводска опасаются, что через пару поколений чайки могут окончательно переместиться с рек и озер на крыши, сделав их своей естественной средой обитания. // фото: freepik.com