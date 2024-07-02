02 июля 2024, 08:16
Жители Петрозаводска жалуются на чаек и предлагают их отстреливать
Шумные птицы поселились рядом с людьми и мешают горожанам выспаться
Петрозаводчане в соцсетях сетуют на чаек, которые облюбовали крыши домов. Птицы слишком громко кричат, пишут горожане в группе «Подслушано в ПТЗ».
Из-за этих криков жители Петрозаводска не могут нормально спать.
- Эти бакланы, огромные чайки, уже достали. Людям ночью нужно выспаться, чтобы с утра идти на работу, а эти огромные дуры орут и орут,
- написал один из горожан.
Он предложил отстреливать шумных птиц, гнездящихся на крышах домов. Жители Петрозаводска опасаются, что через пару поколений чайки могут окончательно переместиться с рек и озер на крыши, сделав их своей естественной средой обитания. // фото: freepik.com