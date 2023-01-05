Жители Петрозаводска могут предложить территории для благоустройства

В Петрозаводске начался прием предложений от горожан по благоустройству общественных территорий на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Заявки от горожан принимаются до 27 января. Их рассмотрят специалисты, которые отберут предложения и затем вынесут их на голосование в апреле-мае. Победители будут благоустроены в 2024 году. Остальные заявки внесут в резерв, эти объекты могут привести в порядок в последующие годы.

Предложения принимаются на электронную почту: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru до 27 января. Получить консультации можно в управлении благоустройства и экологии мэрии по телефонам: 71-35-72 и 71-35-66 в рабочее время.

В прошлом году в Петрозаводске были благоустроены семь общественных территорий, например, Кукковский сквер, Губернаторский сад, Якорный парк. // Фото «Петрозаводск говорит»