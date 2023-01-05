Жительница Карелии стала мамой через 20 минут после боя курантов

В Сортавальской ЦРБ врачи приняли роды прямо под бой курантов. Об этом сообщает паблик учреждения в соцсети.

По данным источника, будущая мама поступила в акушерское отделение больницы 31 декабря. Новорожденный мальчик появился на свет через 20 минут после наступления Нового года. Это первый ребенок для нашей землячки по имени Алина.

Малыш родился с весом 4100 граммов и ростом 55 сантиметров. Он и мама чувствуют себя хорошо. Мальчика планируют назвать Глебом.

По данным Минздрава РК, в новогоднюю ночь и в первый день 2023 года в Карелии родились восемь мальчиков и две девочки. // Фото паблика Сортавальской ЦРБ