Жители Петрозаводска меряются горами снега

Жители Петрозаводска проводят конкурс - у кого рядом с домом гора снега выше. Фотографии снега, который не вывозится из города, а складируется на территории столицы Карелии, заполонили интернет.

"Ульянова, 23. Детям, кстати, по проезжей полосе очень безопасно передвигаться",

- пишет горожанин в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Водоохранная зона реки Неглинка в районе перекрестка улицы Чапаева и улицы Муезерская тоже представляет из себя горы снега.



Петрозаводчане сообщают, что аналогичная ситуация со стороны нижнего кольца на пересечении улиц Шотмана и Чапаева. Там размещено около 7000 тонн снега с реагентами, солью, нефтепродуктами.

Горожане опасаются, что весной администрация Петрозаводска снова будет искать виновников в наличии нефтепродуктов в Онежском озере. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».