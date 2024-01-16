16 января 2024, 10:48
Общество

Жители Петрозаводска меряются горами снега

Петрозаводчане устроили настоящий флешмоб в интернете

Жители Петрозаводска проводят конкурс - у кого рядом с домом гора снега выше. Фотографии снега, который не вывозится из города, а складируется на территории столицы Карелии, заполонили интернет. 

"Ульянова, 23. Детям, кстати, по проезжей полосе очень безопасно передвигаться", 

- пишет горожанин в паблике «Подслушано в ПТЗ».

 

Водоохранная зона реки Неглинка в районе перекрестка улицы Чапаева и улицы Муезерская тоже представляет из себя горы снега. 


Петрозаводчане сообщают, что аналогичная ситуация со стороны нижнего кольца на пересечении улиц Шотмана и Чапаева. Там размещено около 7000 тонн снега с реагентами, солью, нефтепродуктами.

Горожане опасаются, что весной администрация Петрозаводска снова будет искать виновников в наличии нефтепродуктов в Онежском озере. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».

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уборка города от снега
администрация Петрозаводска