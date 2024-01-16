Прокуратура проверила установку арт-объектов в поселке Карелии

Законность постройки сомнительных объектов проверила прокуратура Карелии. В конце прошлого года в поселке Рабочеостровск Кемского района появились два арт-объекта: один во въездной зоне, представляющий собой нечто деревянное с гербом, второй – в прибрежном парке «Чайка», нечто металлическое в виде сердца. Стоимость этих арт-объектов впечатляет – почти 4 миллиона рублей. Если быть точными, 3 841 074 рубля.

Стоимость этих объектов смущает не только жителей Рабочеостровска, но и депутатов Заксобрания. На депутатский запрос прокуратура Карелии ответила:

«В ходе проверки установлено, что подрядной организацией «Агертон» работы выполнены не в полном объёме, при этом заказчиком – администрацией Рабочестровского сельского поселения вопреки положениям ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения и государственных нужд» подписаны акты приёмки выполненных работ, а также оплачены работы по муниципальному контракту».

Прокуратурой Кемского района главе администрации Рабочеостровского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, материалы проверки направлены в ОМВД по Кемскому району.

Вряд ли ответ прокуратуры полностью удовлетворит жителей Рабочеостровска, обескураженных такой «щедростью» местных властей. Но может быть, в следующий раз администрация поселения задумается, нужно ли тратить бюджетные деньги на сомнительные объекты по таким ценам.