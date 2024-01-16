Жителям Карелии расскажут об изменении климата

Ученые карельского научного центра РАН пригласили жителей региона посетить онлайн-лекции об изменении климата.

Бесплатные занятия будут проходить с 17 января по 21 февраля. Но на курс нужно зарегистрироваться.

Участники узнают свежие данные об исследованиях климата и его изменений. Им расскажут о роли лесов в регулировании климата, природных источниках и хранилищах углерода и парниковых газов. Также слушатели узнают, что происходит с почвами и почвенными беспозвоночными животными в условиях меняющегося климата.

Познакомиться с программой лекций «Изменения климата и углерод в наземных экосистемах: мониторинг и адаптация» и зарегистрироваться можно здесь. // фото «Петрозаводск говорит»