Жители некоторых микрорайонов Петрозаводска остались без электричества

Вечером 19 ноября в нескольких микрорайонах Петрозаводска люди столкнулись с проблемами с электричеством. Света нет в домах на Кукковке, Ключевой, Зареке и в Соломенном, сообщает ИА «Республика».

По данным издания, причиной аварий стал сильный порывистый ветер. В республику пришел атлантический циклон «Росвита», о чем накануне предупреждало МЧС.

Энергетики знают об авариях и работают над их устранением и возвращением электричества в дома горожан, заявили в компании «ПКС-Электрические сети». Фото zp-fakty.net.ua