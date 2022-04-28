Жители Медгоры скинулись пенсионерке на штраф за оскорбление власти

Текст: Георгий Чентемиров

Жители Медвежьегорска скинулись на оплату штрафа пенсионерке Галине Исподиной. Женщину наказали за оскорбление “должностных лиц” районной администрации, но местные полагают, что оскорбился лично ее руководитель Максим Антипов.

Три таких дела были рассмотрены мировым судом 26 апреля. Одна из нарушительниц — Галина Исподина. Как сказано в постановлении суда, 3 февраля Исподина разместила в местном паблике “общедоступную информацию, содержащую оскорбительные высказывания в адрес должностных лиц районной администрации”.

Галина Исподина рассказала порталу “Петрозаводск говорит”, что действительно оставила нелицеприятный комментарий, связанный с проблемой бездомных животных.

— Была опубликован материал о беспризорных собаках. Люди стали комментировать, ну и я не удержалась. Написала: “А у нас пока на кого-то все-таки не нападут, администрация не шелохнется. Только вредят, [Слово, обозначающее самку собаки. - Авт.]! За этот комментарий меня и прихватили, — говорит женщина.

“Исходя из анализа исследованных материалов, суд приходит к выводу, что действия Исподиной были направлены на унижение чести и достоинства потерпевшего, ее высказывания в адрес потерпевшего были выражены в неприличной форме, имеют отрицательное восприятие, очевидно носили оскорбительный характер”, — говорится в судебном постановлении.

Внимательный читатель может заметить, что “должностные лица”, об оскорблении которых сообщалось вначале, трансформировались в “потерпевшего”, то есть в одного конкретного человека. Имя его в документе не называется, но местные жители говорят, что жертвой их комментариев себя считает глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.

Портал “Петрозаводск говорит” попросил Антипова высказать свое мнение о ситуации. Комментарий чиновника был коротким.

"В высказываниях граждан в соцсетях содержатся оскорбительные слова в мой адрес! Вы и сами об этом знаете!"

— написал Антипов в ответ на наш вопрос. Корреспондент поинтересовался, сколько заявлений по факту оскорблений было подано в полицию, однако ответа на момент написания текста не последовало.

Галина Исподина задается вопросом: а почему Максим Антипов решил, что ее комментарий касался именно его?

— Мы на суде возмутились: а какая администрация имеется в виду? Районная, городская? Может, я на администрацию поликлиники пожаловалась? — рассуждает женщина.

По словам Исподиной, никакой экспертизы ее комментария не проводилось. Не упоминается экспертиза и в тексте постановления. Между тем именно лингвистическое исследование, по-хорошему, должно было установить не только объект высказывания, но и сам его оскорбительный характер.

В частности, некоторые эксперты относят к оскорблениям только нецензурные выражения. Слово, обозначающее самку собаки, хоть и оценивается как разговорно-сниженная лексика, но является вполне цензурным. Хотя, конечно, и обидным.

Так или иначе, суд постановил оштрафовать Галину Исподину на пять тысяч рублей. Это минимальное наказание, предусмотренное статьей за публичное оскорбление. Та же участь ждала еще двоих жителей Медвежьегорска, их судили в тот же день, что и Исподину.

Почти моментально медвежьегорская активистка Ольга Гришина организовала сбор средств для Галины Исподиной. Гришину тоже оштрафовали за публичное оскорбление, но Исподина — пенсионерка, у которой сын недавно вернулся из армии, и штраф в пять тысяч был для нее весьма существенным. Для нее, но не для горожан: требуемую сумму собрали буквально за несколько минут.

"Мы вместе приняли решение. И хоть штрафы получили мы все, Галине просто сложнее всех. И мы действительно вместе — сила",

— написала Гришина в соцсетях.

— Люди поддерживают тех, кто переживает за город. Ни разу не было такого, чтобы кто-то из администрации судился со своими же гражданами, которые просто указывают на нарушения! — возмущается Галина Исподина. — Было понятно, что решение отштамповано заранее… Будем готовить апелляцию, обращаться к юристам. Пусть они доказывают факт оскорбления. Если штраф отменят, я деньги передам в пользу приюта для животных.

По информации “ПТЗ говорит”, судить жителей Медгоры за оскорбления будут и дальше. По словам Галины Исподиной, в полиции уже лежит очередной материал на нее, и она далеко не единственная. Причем, кажется, проблемы можно получить даже из-за самых невинных высказываний.

— Сегодня моё утро началось с очередного похода в полицию. Выяснилось, что "дорогой" глава написал на меня очередную кляузу по безобидному комментарию: "Какие вы, женщины, злые. Обидели физрука. Не привык он к такому отношению. Вот и пишет кляузы от обиды". Обратился я к всем физрукам нашей страны, а услышал и обиделся один, который все принимает в свой адрес, даже надписи на заборе. И что обидного в слове "физрук"? Уж на кого учился, так и называют. И оскорбления в этом нет… Понятие слова "кляуза" — мелкое судебное дело, мелкая тяжба, иск. Что соответствует реакции "дорогого" главы и причине моего вызова в полицию. А может, он за честь женщин вступился? Я же назвал их "злые". Признаю — виноват! Дорогие женщины, приношу вам моё публичное извинение! Простите меня, не хотел! Физрук попутал! — сообщает бывший депутат горсовета Анатолий Зверев.

Получить комментарий Зверева нам не удалось. Корреспондент попросил главу районной администрации Максима Антипова подтвердить или опровергнуть достоверность этой информации. Сообщение он прочел, но на момент написания текста ничего на него не ответил...