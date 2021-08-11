Жители Ляскеля восстанавливают старинный парк

В Ляскеля идет восстановление старинного парка начала XX века. На первом этапе благоустройства в 2020 году была облагорожена фасадная зона отдыха, так называемый экопарк. Инициаторами работ стали местные волонтеры. Тогда идея общественников была поддержана в Минприроды РК, и средства получены благодаря гранту Главы Карелии.

В этом году Ляскельское сельское поселение получило финансирование на благоустройство по Программе поддержки местных инициатив.

Субботы ждать не стали, местные жители собрались в минувший вторник: вырубили кусты, спилили старые деревья. В уборке парка принял участие депутат ЗС РК Андрей Мазуровский.

«Атмосфера наших городов и поселков во многом зависит от нас самих. Сегодня мы сделали Ляскеля немного краше, и важно, что такие мероприятия сплачивают людей»,

- сказал депутат.

Благоустройство парка, по словам лидера Общественной организации «Волонтеры Ляскеля» Марины Шашковой, продолжится в течение августа и сентября. // Фото Владимир Семавин