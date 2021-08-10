Более 700 детей решили перевестись в новую школу на Древлянке

В Петрозаводске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. О ходе работ рассказал глава столицы Карелии Владимир Любарский.

По словам градоначальника, новая школа №55, расположенная на Древлянке, еще не совсем готова. Работы впереди много. Прежде всего, необходимо довести до ума актовый и спортивные залы, пищеблок. Глава города поставил задачу закончить отделочные работы к началу сентября.

По словам Любарского, здание новой школы потрясает своими масштабами. Территория предусмотрена для занятий различными видами спорта без пересечения младших школьников, среднего звена и старшеклассников.

Пока же школа не готова, 250 первоклассников будут ждать ее открытия в других общеобразовательных учреждениях Древлянки. Родители еще 700 юных петрозаводчан уже выразили желание перевести своих детей в более старшие параллели. Заявить о таком желании можно по телефону 71-34-34. Фото со страницы Владимира Любарского/vk.com