Выделены средства на ремонт участка дороги по улице Красной

Этот объект - самый что ни на есть центр Петрозаводска, однако состояние полотна дороги по Красной такое, что не обнаружишь подобного даже на окраине города.

За последние годы жалоб от горожан в администрацию, Петросовет и к депутату Ирине Шариповой набралось достаточно много, однако средств на ремонт улицы в бюджете не было. В этом году в рамках республиканской субсидии при поддержке депутатского корпуса проблема будет решена – дорогу приведут в порядок.

Площадь ремонта на данном участке составляет около полутора тысяч квадратных метров и в денежном эквиваленте это полтора млн рублей. (Видео)