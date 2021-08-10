10 августа 2021, 17:38
Выделены средства на ремонт участка дороги по улице Красной
Покрытие на проезжей части на улице Красной от Анохина до Шотмана полностью заменят впервые за 10 лет
Этот объект - самый что ни на есть центр Петрозаводска, однако состояние полотна дороги по Красной такое, что не обнаружишь подобного даже на окраине города.
За последние годы жалоб от горожан в администрацию, Петросовет и к депутату Ирине Шариповой набралось достаточно много, однако средств на ремонт улицы в бюджете не было. В этом году в рамках республиканской субсидии при поддержке депутатского корпуса проблема будет решена – дорогу приведут в порядок.
Площадь ремонта на данном участке составляет около полутора тысяч квадратных метров и в денежном эквиваленте это полтора млн рублей. (Видео)