Начался ремонт улицы Олонецкой в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается ремонт магистралей в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик начал работы на улице Олонецкой. В выходные там снимали старое покрытие, сообщает пресс-служба мэрии.

В то же время на Октябрьском проспекте продолжается демонтаж бортового камня. На улице Попова укладывают верхний слой покрытия проезжей части и ремонтируют тротуары. На Краснофлотской улице подрядчик восстанавливает лестничные спуски на тротуарах, все остальные работы здесь завершены. На Березовой аллее дорожники демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень.

На улице Маршала Мерецкова подрядчик укладывает верхний слой покрытия на участке от проспекта Александра Невского до Загородной улицы. После завершения этих работ организация приступит к фрезерованию старого асфальта на участке от набережной Ла-Рошель до проспекта Александра Невского. На Ключевой и Судостроительной продолжается ремонт отдельных участков тротуаров. Такие же работы на Ригачина и Онежской Флотилии близятся к завершению.

Отметим, что на сегодняшний день работы полностью завершены на улицах Сыктывкарской, Пограничной, Правды, Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте и Пряжинском шоссе. Фото мэрии Петрозаводска