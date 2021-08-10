10 августа 2021, 16:55
Общество

Детские городки и спортивные площадки ремонтируют в Петрозаводске

Специалисты закрашивают надписи, меняют поломанные элементы и демонтируют то, что уже невозможно починить

Лето подходит к концу, а в Петрозаводске до сих пор не отремонтировали все детские и спортивные площадки. Специалисты ООО «Городской комбинат благоустройства» чинят и меняют поломанные элементы, закрашивают граффити, демонтируют не подлежащие восстановлению конструкции, сообщили в мэрии.

Ремонт выполнили в парке Зеленый Берег, в скверах Бородинском, Дмитриевском и Машиностроителей, на Ключевой улице в районе дома №16. Специалисты также ремонтируют ограждения, скамейки и урны. В настоящее время ремонт идет на Березовой и Кондопожской аллеях.

Также чиновники закупят новые скамейки, урны, дополнительные информационные щиты, игровое и спортивное оборудование. Все это установят на городских общественных территориях.

Мэрия призывает горожан соблюдать правил безопасного поведения в игровых зонах и бережно относиться к объектам. (фото источника)

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новости петрозаводска
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спортивная площадка