Детские городки и спортивные площадки ремонтируют в Петрозаводске

Лето подходит к концу, а в Петрозаводске до сих пор не отремонтировали все детские и спортивные площадки. Специалисты ООО «Городской комбинат благоустройства» чинят и меняют поломанные элементы, закрашивают граффити, демонтируют не подлежащие восстановлению конструкции, сообщили в мэрии.

Ремонт выполнили в парке Зеленый Берег, в скверах Бородинском, Дмитриевском и Машиностроителей, на Ключевой улице в районе дома №16. Специалисты также ремонтируют ограждения, скамейки и урны. В настоящее время ремонт идет на Березовой и Кондопожской аллеях.



Также чиновники закупят новые скамейки, урны, дополнительные информационные щиты, игровое и спортивное оборудование. Все это установят на городских общественных территориях.

Мэрия призывает горожан соблюдать правил безопасного поведения в игровых зонах и бережно относиться к объектам. (фото источника)