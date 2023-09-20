Жители Колово устроили стихийную свалку – администрация будет убирать

Стихийную свалку в поселке Колово обязали убрать администрацию Пудожского района. Суд решил, что скопление мусора в несанкционированном месте нарушает права людей на благоприятную окружающую среду, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Иск подал прокурор, представитель районной администрации на заседание не явился. В ответ на запрос суда чиновники сообщили, что мусор оставили жители поселка. В бюджете Пудожского городского поселения на 2023 год и плановый 2024 -2025 годы не предусмотрено денег на ликвидацию несанкционированной свалки.

В ходе проверки нашли бревна, мусор с кладбища, траву, пластик. Размеры свалки составляют 123 м х 15 метров. Поскольку собственника мусора установить не удалось, администрацию района обязали ликвидировать свалку.

Убрать мусор необходимо в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. // фото: Fernando Makers/ pexels.com