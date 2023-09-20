В Петрозаводске срочно эвакуировали учеников первого лицея

Сегодня в Петрозаводске эвакуировали учеников лицея № 1. Как рассказал один из подписчиков городского паблика «Подслушано в ПТЗ», эвакуация происходит второй раз за неделю. Первая была в минувший понедельник.

«Сначала было три звонка, потом сказали быстро бежать на стадион, а на стадионе попросили, чтобы мы срочно шли домой»,

- написал свидетель происшествия и прислал фотографии с места события.

После того, как школу освободили от детей и учителей, туда приехала кинологическая служба.

В МЧС Карелии рассказали, что в их ведомство такая информация не поступала. В лицее подтвердили, что эвакуция была в конце шестого урока. Школа после проверки кинологов оказалась безопасной.

Скорее всего, речь идет об очередном эпизоде "телефонного терроризма". // Фото: «Подслушано в ПТЗ».