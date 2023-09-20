20 сентября 2023, 16:13
Общество

В Петрозаводске ветром оторвало обшивку дома

Несколько лет назад дом пережил капитальный ремонт, но выдержать сильный ветер не смог

Чрезвычайное происшествие сегодня днем случилось в Петрозаводске на ул. Владимирской, 4. Сильный ветер стал причиной обрушения части обшивки дома.

 

 

Петрозаводчане рассказывают, что обломилась огромная ветка на провод, подведенный к дому от здания под номером 6, и оторвало кусок обшивки дома.

Капитальный ремонт дома №4 по улице Владимирской проводился в 2017 году. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ". 

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циклон ян
капитальный ремонт дома
обрушение обшивки дома
городская среда