В Петрозаводске ветром оторвало обшивку дома

Чрезвычайное происшествие сегодня днем случилось в Петрозаводске на ул. Владимирской, 4. Сильный ветер стал причиной обрушения части обшивки дома.

Петрозаводчане рассказывают, что обломилась огромная ветка на провод, подведенный к дому от здания под номером 6, и оторвало кусок обшивки дома.

Капитальный ремонт дома №4 по улице Владимирской проводился в 2017 году. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ".