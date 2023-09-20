20 сентября 2023, 16:08
Общество

Погибшего на СВО уроженца Вирандозера похоронили в Петрозаводске

Карелия простилась с еще одним бойцом

Уроженца поселка Вирандозеро Беломорского района похоронили вчера в Петрозаводске. Сергей Прохорец погиб на СВО, сообщили в официальной группе районной администрации ВКонтакте.

Сергей окончил Вирандозерскую школу, работал на железнодорожном транспорте. Отбыл в зону СВО в апреле этого года.

Накануне сообщалось о трех погибших военнослужащих, в их числе был и Сергей Прохорец. // фото: freepik.com

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