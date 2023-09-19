19 сентября 2023, 13:18
Еще трое жителей Карелии погибли в ходе спецоперации
Двое петрозаводчан и житель Медвежьегорского района не вернутся домой живыми
Еще трое жителей Карелии погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно из официальных источников.
Погибли житель Медвежьегорского района сержант Владимир Денисов, а также рядовой Сергей Прохорец и ефрейтор Сергей Сырокваша из Петрозаводска.
Военнослужащие погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com