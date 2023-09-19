Стало известно, когда в России введут Единый реестр воинского учета

Единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года из-за жестких требований к информационной безопасности, сообщил замминистра цифрового развития Олег Качанов на конференции «Цифровизация в госсекторе».

Напомним, ранее Единый реестр воинского учета собирались вводить быстро, уже к началу осеннего призыва, который стартует 1 октября.

Однако сейчас сообщается, что до конца года пилотный проект заработает только в одном-двух регионах России. В реестр передадут данные о месте проживания, работы и другие сведения.

19 сентября глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время осеннего призыва в этом году призывники не будут наказаны штрафом, если получили только электронную повестку и не пришли по ней. // фото: shutterstock.com