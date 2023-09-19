Жители Петрозаводска хотели украсть алкоголь на большую сумму

Вечером 18 сентября сигнал «Тревога» сработал в одном из гипермаркетов столицы Карелии, сообщает пресс-сужба Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место и выяснил, что двое молодых людей пронесли мимо кассы алкоголь общей стоимостью более 6000 рублей.

В тот же вечер росгвардейцы выезжали в другие торговые заведения Петрозаводска. Там 23-летний и 47-летний мужчины совершили попытки хищения продуктов питания и средств личной гигиены.

Петрозаводчане были задержаны и доставлены в полицию. // Фото: Росгвардия.