Врачи из Карелии уехали работать в Запорожскую область

Врачи из Карелии работают в Запорожской области, сообщает республиканский Минздрав. Это хирург-онколог Александр Романов, анестезиолог-реаниматолог Андрей Соколов и терапевт Юлия Ерофеевская, а также водитель Алексей Мельников. Больница находится в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.



Как отмечает руководство больницы, специалистов сейчас не хватает - многие уехали из региона по разным причинам. А с приездом карельских медиков специализированная помощь стала доступнее. Они приняли уже более двух сотен пациентов.

Жители Васильевского района получили квалифицированные консультации. Основная масса пациентов - больные с хроническими заболеваниями. Несколько человек нуждаются в хирургических операциях, которые будут проведены в ближайшее время.



Специалисты из Карелии оказывают также методическую помощь коллегам, рассказывая о тонкостях работы в российской системе обязательного медицинского страхования. // Фото: Минздрав Карелии.