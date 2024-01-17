Жители Кемского района не могут добиться льготного зубопротезирования

В Кемском районе Карелии есть проблемы с реализацией права жителей на льготное зубопротезирование. Помещение для этой услуги в Кемской больнице подготовили, а денег на стоматологическое оборудование нет.

Как следует из ответа минздрава республики на депутатский запрос, в 2023 году провели капитальный ремонт помещений Кемской центральной районной больницы под услуги зубопротезирования. Но проблема в том, что нет соответствующего стоматологического оборудования. Прежняя установка SMILE 505, 2005 года выпуска отработала свой срок эксплуатации. На покупку нового оборудования у Кемской больницы нет средств.

Минздрав сообщает, что прорабатывает вопрос о приобретении стоматологического оборудования для Кемского района за счет страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии. Сколько времени уйдет на проработку вопроса, не уточняется.

Кроме того, ведутся переговоры с ООО «МедГрупп-Кемь» (СМАЙЛ) о заключении договора на предоставление услуги льготного зубопротезирования населению Кемского района с января 2024 года. // Фото: паблик "Новости Кемской волости".