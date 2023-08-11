Жители карельской деревни копали огород и нашли раритетные вещи

Каждый год, копая свой огород, семья Бугмыриных находит в земле интересные вещи.

«У нас тут настоящий музей уже получился. Вот недавно нашли кольца в нос для быков, гвозди. Есть много других вещей, которые использовались в быту прошлом веке. Мне, например, очень нравятся фигурные петли для дверей. Все находки кованые»,

— говорит хозяйка участка Галина.

Женщина рассказала, что на раритетные вещи приходят посмотреть местные жители. Бесплатную экскурсию для всех желающих проводит ее муж.

Коллекция найденных экспонатов с каждым годом пополняется. По рассказам старожилов, дом семьи Бугмыриных находится на месте бывшего магазина. Какое сооружение стояло до строительства местной лавки, никто сказать не может.// фото Галины Бугмыриной