Жители карельской деревни дружно собрались на новогодний праздник

Жители и гости деревни Савиново Пряжинского района продолжают веселиться на новогодних праздниках. В Доме культуры для детей и взрослых состоялось сказочное представление, на которое могли попасть все желающие.

«На улице мороз! В Савиново — минус 33 градуса, а у нас тепло, весело и очень душевно!»,— говорят савиновцы.

Действительно, на крутой новогодней тусовке Дед Мороз, Баба Яга и Кикимора создавали праздничное настроение для всех гостей. Баба Яга и Кикимора много шутили и слегка кокетничали.

«Какие мы вам бабушки? Я вот, очень даже молодая, мне всего две сотни лет», -— не забыла уточнить свой возраст одна из колдуний.

Сказочным персонажам удалось создать добрую и теплую атмосферу празднества. На веселых конкурсах от участников не было отбоя.

«Благодарим всех, кто не побоялся мороза и пришел в клуб! Огромное спасибо Деду Морозу, Бабе Яге и Кикиморе, которые вместе с нами водили хороводы, танцевали и играли»,—- благодарят гости хозяев праздника. // фото сообщества Савиново Клуб ВК