Жителей Карелии предупредили об опасности зимнего солнца

Госавтоинспекция Карелии обратилась к жителям республики в связи с изменившейся погодой. Морозная и солнечная погода внесла коррективы в дорожную обстановку, подчеркивают специалисты.

Яркое зимнее солнце может ослепить и водителя, и пешехода. Ослепленный автомобилист может потерять контроль над дорогой, это опасно и для него, и для других участников дорожного движения, отмечается в сообщении ведомства.

Пешеходов перед выходом на проезжую часть просят быть особенно внимательными. Нужно обязательно осмотреться по сторонам и убедиться, что машины останавливаются. // Фото: unsplash.com / Hert Niks