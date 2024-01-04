04 января 2024, 14:30
Жителей Карелии предупредили об опасности зимнего солнца
В ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть осторожными в новых погодных условиях
Госавтоинспекция Карелии обратилась к жителям республики в связи с изменившейся погодой. Морозная и солнечная погода внесла коррективы в дорожную обстановку, подчеркивают специалисты.
Яркое зимнее солнце может ослепить и водителя, и пешехода. Ослепленный автомобилист может потерять контроль над дорогой, это опасно и для него, и для других участников дорожного движения, отмечается в сообщении ведомства.
Пешеходов перед выходом на проезжую часть просят быть особенно внимательными. Нужно обязательно осмотреться по сторонам и убедиться, что машины останавливаются. // Фото: unsplash.com / Hert Niks