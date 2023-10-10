Жители карельского поселка выплеснули свой гнев по поводу темных улиц

Подписчики сообщества Пряжа — самый теплый поселок жалуются, что из восьми фонарей на улице Первомайская горит только два. Тусклый свет не не привлекает даже мотыльков.

В двух шагах от фонаря начинается кромешная тьма. Того и глядишь, угодишь в яму с водой, а если выронишь ключи – не найдешь. Жители поселка утверждают, что эта улица изобилует ямами – асфальтом здесь даже «не пахнет». В общем, не проехать, не пройти.

Подписчики сообщества также пожаловались на плохое освещение на улицах Гагарина, Свердлова, Хвойная, Моложежная, Мелентьевой. По их мнению, асфальт и свет есть только в центре поселка.

Пряжинцы интересуются, когда им ждать перемены к лучшему? Пока реакции от властей не последовало. //Фото unsplash.com/ Khamkeo Vilaysin