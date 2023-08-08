Позвони мне, позвони: жители поселка Рускеала устали от плохой связи

Текст: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратился житель поселка Рускеала Михаил Васильев. Он озвучил проблемы, от которых, по его словам, устали многие в Сортавальском районе – слабый интернет, неустойчивый сигнал и отвратительная мобильная связь. Жалуются не только местные жители, проблемы со связью испытывают многочисленные туристы. Есть ли связь между плохой связью и увеличивающимся туристическим потоком? Когда в Карелии будет все хорошо с интернетом? Поискали ответы на эти вопросы.

Михаил Васильев живет по адресу пос. Рускеала, ул. Лесная, дом 2. Женат, четверо детей. Его адрес хорошо знают и в МТС, и в Мегафоне, он многократно и безрезультатно вступал в переписку с операторами сотовой связи.

«Со связью проблемы были всегда, но вот последние года два просто кошмар какой-то! Люди очень часто не могут мне дозвониться. Мол, куда залез, что связи нет, а я-то здесь, на месте! Бывает, выезжаю в соседние поселки, и там та же история. Ладно если бы проблемы были только у меня, так нет же, многие жалуются! Интернет вообще цензурными словами описать не могу».

Много лет Михаил пользуется услугами МТС. Устав от проблем со связью, решил подключить Мегафон. Проблемы не исчезли. Между тем, в Сортавальском районе работают и другие провайдеры: Билайн, Йота, Теле2 Россия, ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», ОАО «Навигационно-информационные системы», ОАО «Ростелеком», ООО «Газпром телеком», ООО «Глобал Телеком», ООО «Сигма Телеком».

«Других операторов не рассматриваю, там вообще дохлый номер»,

- сообщил нам Михаил.

С прошлого года он начал настойчиво звонить в МТС с жалобами. Много чего обещали, да все без толку. В этом году стал регулярно писать в техподдержку, там опять же уверяли, что «в работу возьмут, что ваши заявки имеют приоритетный статус, что технари уже вовсю работают».

«Предлагали купить дополнительное оборудование в виде каких-то антенн, усилителей и так далее, а оно мне надо?! Я же в полном объеме оплачиваю абонентскую плату, в которую включены и связь, и высокоскоростной интернет. А по факту я этого не получаю!»

Проблемы со связью, как предполагает Михаил Васильев, возникают вследствие большого наплыва туристов: оборудование операторов испытывает перегрузки и неспособно корректно работать. При этом неудобства возникают как у местных жителей, так и у гостей нашего края.

«Постоянно слышу жалобы от туристов, что связь у нас на уровне двадцатого века»,

- сокрушается Михаил.

Между тем, еще в 2022 году сообщалось, что МТС завершила проект по обновлению мобильной сети и улучшила покрытие в Сортавальском районе. А в начале 2023 года и Мегафон заявил, что скорость мобильного интернета в Сортавальском районе Карелии выросла на 30 процентов.

«Специалисты Мегафона обновили оборудование и запустили дополнительный слой LTE 2100. Это увеличило площадь распространения сигнала 4G и на 30% повысило скорость передачи данных».

Мы пообщались с теми, кто ежегодно ездит на фестиваль Ruskeala Symphony, спросили: а как там со связью? Ведь одновременно собирается, как рассказывают организаторы, около пяти тысяч человек. Да и в целом Горный парк «Рускеала» - очень посещаемое место. Нам рассказали, что «особых проблем нет, дозвониться можно». Фотографии тоже можно оттуда послать, видео не всегда. Компания, которая организует видеотрансляцию фестиваля, использует так называемый «промышленный интернет» - для него нужно специальное оборудование.

А вот те, кто занимается туризмом в нашей республике, откровенно посмеялись над темой статьи «Плохая связь в Сортавальском районе». Они уверяют, что проблемы не только там.

«Рускеала? Да это ж триста километров от Петрозаводска! Конечно, там будет связь плохая. Вы съездите в «Марциальные воды» - это 50 км от столицы, и там связь отвратительная. Заедьте в санаторий «Кивач» - и там все «вешаются» от качества мобильной связи. Поднимитесь на гору «Сампо», попробуйте отправить другу селфи! Вряд ли у вас это получится».

Получается, действительно есть прямая зависимость: чем больше туристов, тем хуже связь? Но ведь стабильный интернет тоже важен для комфортабельного отдыха? Захочет ли турист еще раз приехать в Карелию, если у нас тут «цивилизация» в зачаточном состоянии? Как бы республика не стала «краем одноразового посещения»…

Но вернемся к местным жителям. Они, конечно, могу сочувствовать гостям Карелии, но в первую очередь им хотелось бы иметь качественную услугу, за которую они платят не такие уж маленькие деньги, а именно – нормальную мобильную связь.

Мы обратились с вопросами к МТС и Мегафону по конкретной ситуации в поселке Рускеала, по адресу ул. Лесная, 2. Честно говоря, официальных писем с ответами мы не дождались. Но нельзя сказать, что нас игнорировали. Представители технических служб звонили, уточняли местоположение дома, и вот последняя информация от МТС:

«Недалеко от дома работает базовая станция, и в ближайшее время мы включим дополнительный сектор, связь должна улучшиться, сигнал будет сильнее – как на улице, так и дома».

Такое обещание от оператора мобильной связи поступило 2 августа. Через несколько дней мы связались с Михаилом Васильевым, и он сообщил, что никаких изменений нет. Со связью все так же плохо.

Цель этой статьи – не ругать конкретных операторов (с таким же успехом можно ругать и всех остальных), а обратить внимание на проблему. Ведь если со связью во многих местах Карелии плохо, то ведь надо что-то с этим делать! Может быть, на уровне правительства, или кого-то еще. Неловко перед туристами. Да и за своих обидно. // Фото: Михаил Васильев.