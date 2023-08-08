Глава Минздрава Карелии сообщил о летних симптомах ОРВИ

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети рассказал, что недомогание при ОРВИ может быть обусловлено резким переохлаждением - переходом из жары в холод, а также ослабленным иммунитетом и склонностью к простудным заболеваниям.

Также он сообщил, что акклиматизация после отпуска может быть вызвана перелетом из жаркого климата и сменой часовых поясов.

Охлопков также порекомендовал вернуться за пару дней до начала рабочей недели и провести эти дни дома. Во избежание заболевания ОРВИ в летний период, необходимо помнить о разнице в температуре. Рекомендуется не употреблять лимонад с льдом в жару и не включать кондиционер на максимальную мощность.

Он порекомендовал избегать контактов с больными, менять одежду на сухую после купания, поддерживать чистоту в доме, придерживаться правил личной гигиены и вести здоровый образ жизни.