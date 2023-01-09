09 января 2023, 08:19
Жители карельского поселка чуть не остались без продуктов
В Шальском загорелся продуктовый магазин
Сообщение о возгорании продуктового магазина в поселке Шальский Пудожского района поступило на пульт Единой службы спасения вчера в 14.46.
На место происшествия прибыли поселковые пожарные, которые достаточно быстро справились с огнем. В результате было повреждено только чердачное помещение.
Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.