Жители карельского поселка чуть не остались без продуктов

Сообщение о возгорании продуктового магазина в поселке Шальский Пудожского района поступило на пульт Единой службы спасения вчера в 14.46.

На место происшествия прибыли поселковые пожарные, которые достаточно быстро справились с огнем. В результате было повреждено только чердачное помещение.

Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.