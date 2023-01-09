09 января 2023, 08:19
Происшествия

Жители карельского поселка чуть не остались без продуктов

В Шальском загорелся продуктовый магазин

Сообщение о возгорании продуктового магазина в поселке Шальский Пудожского района поступило на пульт Единой службы спасения вчера в 14.46.

На место происшествия прибыли поселковые пожарные, которые достаточно быстро справились с огнем. В результате было повреждено только чердачное помещение.

Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.

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Новости
Карелия
пожар
продуктовый магазин
поселковые пожарные
Единая служба спасения