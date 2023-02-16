Жители Карелии за несколько дней отдали мошенникам более миллиона

За несколько дней доверчивые жители Карелии помогли дистанционным жуликам стать богаче на один миллион и примерно триста тысяч рублей. Деньги похищали по одному и тому же сценарий. Незнакомцы представлялись работниками банка или полиции, говорили о подозрительной активности с картой или попытке оформить кредит и предлагали выход из ситуации.

Например, 21-летнего петрозаводчанина жулики отправили оформлять кредит. 400 тысяч он тут же перевел обманщикам. 20-летняя петрозаводчанка перевела аферистам более 200 тысяч, рассказали в пресс-центре МВД.

38-летний житель Олонецкого района также взял 240 тысяч в кредит и перевел по номеру банковской карты неизвестного владельца.

Мошенники лишили денег еще двух жительниц столицы Карелии 21 года и 45 лет. Одна из них перевела более 100 тысяч, а вторая взяла в кредит 300 тысяч и также отдала незнакомцам. Полиция возбудила уголовные дела.