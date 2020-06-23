Жители Карелии вырастили редис размером с ладонь

Семейная пара из Пряжи вырастила в теплице на даче редис-рекордсмен, сообщает газета «Наша жизнь - Meijän elaigu».

То ли земля в Киндасово обладает волшебными свойствами, то ли жителям Карелии известен рецепт эликсира роста, но факт остается фактом. Сам же дачник считает, что нужно просто покупать хорошие семена.

Карельские дачники сняли в начале июня урожай редиса и сами удивились его размерам. Корнеплод уродился практически размером с ладонь. Самый крупный редис весил 152 грамма. При этом редис не задубел, а остался сочным, вкусным и без пустот. Семейству из четырех человек не удалось за один прием пищи осилить трех «гигантов» общим весом 345 граммов.

Фото: elaigu.ru