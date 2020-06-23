Александр Ломако стал заместителем министра экономразвития Карелии

Экс-министр строительства Александра Ломако, в последнее время занимавший должность начальника АУ РК «Карелгосэкспертиза», вновь вернулся в органы госвласти Карелии. Он со вчерашнего дня назначен на должность заместителя министра экономического развития и промышленности республики Карелия, сообщает пресс-служба Минэка. На этом посту он заменил Маргариту Логинову, которая покинула этот пост.

Как нам рассказали сотрудники АУ РК «Карелгосэкспертиза» на должность начальника автономного управления вновь назначен Михаил Ганин, который занимал эту должность до прихода Александра Ломако.

Напомним, до декабря 2019 года Ломако руководил Минстроем Карелии. На этом посту его сменил Виктор Россыпнов. Ломако 13 января 2020 года он был назначен руководителем АУ РК «Карелгосэкспертиза». Подробнее об этом в нашем материале «Экс-министру строительства нашли доходное место. Коллектив в шоке».