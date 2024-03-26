Жители Карелии теряют деньги при продажах и покупках через интернет

Мошенники продолжают наживаться на легковерных жителях Карелии, которые продают и покупают товары в Сети. Способы слегка варьируются, но результат один – потеря денег, сообщили в МВД Карелии.

В частности, 35-летняя женщина из Сортавалы пыталась продать беговую дорожку на популярном сайте и сообщила реквизиты своей карты «покупателю». В результате лишилась 25 тысяч рублей.

А 29-летний петрозаводчанин, наоборот, решил купить багажник для велосипеда. Он перевел в счет оплаты 23 600 рублей, но товар не получил.

При общении с 35-летним предпринимателем из Петрозаводска аферисты использовали более сложную схему. Ему по телефону предложили купить партию офисной бумаги с большой скидкой.

Бизнесмен согласился и перевел около 19 тысяч рублей, причем товар ему доставили. Однако деньги на счет продавца не поступили. Полицейские считают, что средства поступили на счет мошенника, который выступил посредником между продавцом и покупателем. // фото: «Петрозаводск говорит»