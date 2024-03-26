Женщина набросилась с ножом на знакомого в Карелии

В Сегежском районе перед судом предстанет 40-летняя жительница поселка Валдай. Она обвиняется в покушении на убийство знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в январе этого года женщина выпивала вместе с двумя приятелями. Поссорившись с одним из них, дама достала нож и нанесла оппоненту два удара. Ее смог оттащить третий участник застолья. Пострадавший был доставлен в больницу, его спасли.

Свою вину в совершении преступления женщина полностью признала. Дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото СК