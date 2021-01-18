Жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный на новый срок

Жители республики в возрасте 65 лет и старше на время самоизоляции имеют право оформить электронный больничный, сообщается на сайте правительства Карелии.

Если ранее оговаривался период с 9 по 22 января, то теперь – с 23 января по 5 февраля. Оформление больничных касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Помимо этого, с 20 января снято ограничение на осуществление деятельности по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми в торговых центрах (комплексах), а также на работу детских игровых центров, игровых комнат на территории городов Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа при соблюдении всех необходимых требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

При этом одновременно в развлекательном центре (детском игровом центре, батутном центре) может находиться ограниченное количество посетителей из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров общей площади указанного центра.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте правительства в разделе «Документы»

Фото с сайта cdnmyslo.ru