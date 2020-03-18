Жители Карелии смогут увидеть парад планет

Завтра, 19 марта, жители Карелии, как и другие обитатели Земли, смогут наблюдать редкое природное явление - парад планет. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

В этот день три планеты и Луна окажутся в одном небольшом секторе по одну сторону от Солнца. Речь идет о Марсе, Юпитере и Сатурне. Мимо них в течение дня пройдет серп Луны.

Астрономы рекомендуют начать наблюдения в 5 утра, когда Солнце еще не взошло. Смотреть необходимо на юго-восточный горизонт - там и пройдет парад планет.