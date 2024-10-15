Жители Карелии смогут получить бесплатную юридическую помощь

Жителей Карелии пригласили воспользоваться бесплатной юридической помощью. Специалисты дадут консультацию, помогут решить сложный вопрос, сообщили в управлении министерства юстиции по Карелии.

Помогать гражданам будут сотрудники Государственного юридического бюро Карелии, филиала фонда «Защитники Отечества», регионального отделения соцфонда России, УФССП по Карелии, управления труда и занятости, специалисты других профильных организаций.

Мероприятие состоится 16 октября с 15:00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск ул.Чапаева, д. 6а (актовый зал) Карельский филиал РАНХиГС. Предварительно можно записаться по телефону (8142) 44-52-48 (доб. 217, 216, 215. 214, 211). // фото: pixabay.com