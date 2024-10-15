15 октября 2024, 14:59
Общество

Жители Карелии смогут получить бесплатную юридическую помощь

Специалисты ответят на сложные вопросы граждан 16 октября

Жителей Карелии пригласили воспользоваться бесплатной юридической помощью. Специалисты дадут консультацию, помогут решить сложный вопрос, сообщили в управлении министерства юстиции по Карелии.

Помогать гражданам будут сотрудники Государственного юридического бюро Карелии, филиала фонда «Защитники Отечества», регионального отделения соцфонда России, УФССП по Карелии, управления труда и занятости, специалисты других профильных организаций.

Мероприятие состоится 16 октября с 15:00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск ул.Чапаева, д. 6а (актовый зал) Карельский филиал РАНХиГС. Предварительно можно записаться по телефону (8142) 44-52-48 (доб. 217, 216, 215. 214, 211). // фото: pixabay.com

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Петрозаводск
бесплатная юридическая помощь