Жителей Карелии предупредили о новой схеме мошенников

Телефонные мошенники придумали схему, в которой обманывают россиян якобы открытой на их имя подарочной SIM-картой, конечная цель их действий — кража средств с банковских счетов жертвы. Об этом сообщил ТАСС директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Мошенники для реализации схемы представляются сотрудниками одного из российских мобильных операторов, сообщая абоненту об открытой на него подобной SIM-карте с уже записанной суммой — к примеру, 450 рублей.

Они заверяют, что, если абонент не нуждается в данной SIM-карте, ее можно закрыть, а деньги — вывести на свой банковский счет,

— рассказал Бийчук.

Далее, по его словам, мошенники предлагают жертве вывести эти деньги — но для этого им нужны ее персональные данные, такие, как ФИО, данные паспорта, банковской карты и так далее.

Они могут также попросить установить приложение для удаленного доступа или передать код, который приходит в SMS. А если не выполнить указанные действия сразу, то деньги будут потеряны,

— пояснил представитель оператора логику злоумышленников.



Получив все нужные им данные, либо же сразу доступ к учетным записям, телефонные мошенники получают доступ и к деньгам на счетах. МТС в связи с этим рекомендует не доверять в этом контексте посторонним лицам и регулярно проверять свои банковские, а также счета у операторов на предмет подозрительных операций и попыток входа.

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