Жители Карелии резко перестали прививаться от ковида

Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в Карелии резко уменьшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

- Если еще в начале года мы ежедневно фиксировали до 1500 тысяч вакцинируемых, то за последние сутки всего около 100, - отметил он. - Люди расслабились.

При этом министр напомнил, что до новой сильной волны коронавируса остался примерно месяц.

- Те, кто не вакцинировался и не сделал повторную прививку, находятся в зоне риска. Я бы даже сказал, что они почти гарантированно заболеют, - заявил Охлопков.

Он призвал всех обратиться в поликлинику или в мобильные пункты вакцинации и все же привиться. // Фото: whitesession/pixabay.com